Завершился приём заявок на телешоу «Классная тема», который объявлен Министерством просвещения РФ

Свыше шести тысяч заявок поступили на участие в телевизионном шоу «Классная тема». В числе регионов-лидеров по количеству поданных заявок значится и Дагестан. Заявки на участие в программе подали и учителя из ДНР и ЛНР.

Участники отбора уже прошли онлайн-тест по своим общеобразовательным дисциплинам, результаты которого будут объявлены в ближайшее время. По итогам отбора будут определены семь участников, которые станут лидерами открытого голосования, и выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия-1». В рамках финала, каждый участник проведёт зрелищный урок по своему предмету. Главным призом телешоу является авторская программа на федеральном канале.