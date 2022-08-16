Общество

Завершился приём заявок на телешоу «Классная тема», который объявлен Министерством просвещения РФ

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Свыше шести тысяч заявок поступили на участие в телевизионном шоу «Классная тема». В числе регионов-лидеров по количеству поданных заявок значится и Дагестан. Заявки на участие в программе подали и учителя из ДНР и ЛНР.

Участники отбора уже прошли онлайн-тест по своим общеобразовательным дисциплинам, результаты которого будут объявлены в ближайшее время. По итогам отбора будут определены семь участников, которые станут лидерами открытого голосования, и выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия-1». В рамках финала, каждый участник проведёт зрелищный урок по своему предмету. Главным призом телешоу является авторская программа на федеральном канале.

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