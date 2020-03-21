Образование

Завершился курс ораторского мастерства для школьников Агульского района

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20 марта завершился недельный курс ораторского мастерства для школьников Агульского района от психолога и специалиста по лечебному гипнозу Ханум Лутовой.

Занятия проходили в послеобеденное время в селениях Тпиг и Кураг. Ханум Лутова регулярно проводит  курсы по ораторскому искусству в разных  городах республики, и часто они носят благотворительный характер, как и в этот раз.

Как отметила сама Ханум, этот курс представляет для неё особое значение, так как у наших детей остро ощущается нехватка коммуникативных навыков, волнение и неуверенность в речевой ситуации, а порой они совсем скованны и не могут выражать собственные чувства и эмоции, – они испытывают нужду в этом отношении; именно желание внести посильную лепту в развитие родного района, в становление уверенного поколения агульцев, умеющих грамотно и красиво преподносить свои мысли и идеи, стало своего рода поводом для организации и проведения этих уроков.

По завершении курса активизация речевой деятельности детей становится показателем высокой эффективности и благотворного влияния  занятий по ораторскому мастерству на развитие личности.

Хасбулат Гамзатов

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