Завершились выборы в новый состав Общественной Палаты Дагестана

В него вошли представители разных профессий и специальностей, начиная от рядового человека, завершая учеными, докторами наук, видными общественными деятелями, целью жизни которых развитие и поддержка нашего общества.

«Самое главное в нашей работе – защита интересов людей и новый состав Общественной Палаты должен ежедневно доказывать свой профессионализм, ведь нам оказано доверие, которое нужно оправдать, прежде всего, перед народом, который ждет чтобы их интересы были лоббированы.

Наш ориентир — эффективная работа, открытость, ответственность и честность.

Постоянно испытывая чувство ответственности – перед обществом важно ощущать чувство удовлетворения от ежедневного, может, порой и рутинного труда. И, конечно же, от нового состава ожидаются новые дела, новые успехи и результаты.

Много стоит перед нами. Уверена, для нового состава Общественной Палаты будет обширное поле для деятельности», — сказала председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева.

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