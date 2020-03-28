Завершил войну на реке Эльбе

Нападение на мирного соседа — варварство. Защищать

Родину в тяжелое время является священным долгом каждого. Наш народ исполнил свой долг сполна во время Великой Отечественной войны. Достойным защитником Отечества был Далгат Гададов. Родился он в 1904 году в селе Тпиг Агульского района. Будучи многодетным отцом, добровольно ушел на войну.

Вместе с ним на фронт уехали 6 односельчан в сентябре 1941 года. В первый же день он попал в пехотную дивизию автоматчиков. Воевал он сначала в Сталинграде, потом в Подмосковье.

Здесь он получил легкое ранение и месяц лежал в госпитале.

После выздоровления он возвращается в родную дивизию.

В ожесточенном бою под Керчью без вести пропали его односельчане. А после того, как его дивизия направилась в сторону Одессы, по приказу командира Далгата Гададова вместе с сослуживцем отправляют в разведку.

Во время вылазки Далгат Гададов был тяжело ранен. Его напарник, подумав, что он погиб, спрятал его тело под

деревом и пошел сообщать командованию. Было написало извещение о том, что Далгат Гададов погиб под Одессой, героически выполняя долг. В 1944 году семья получила извещение о смерти Далгата Гададова.

Но он не погибает — подбирают санитары с тяжелым ранением в шею. В госпитале он пролежал три месяца. После выздоровления его снова направляют в бой. Свой воинский путь он закончил в 1945 году на реке Эльбе, там произошла встреча с американцами.

Покойный ныне ветеран войны и труда Далгат Гададов был награжден многими орденами и медалями: «Орден Великой Отечественной войны II степени», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гп», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд.

Чтобы пролитая кровь нашими предками не была напрасной, каждый потомок должен нести имя своего предка-героя сквозь время из поколения в поколение. Давайте же запомним на века подвиг храбрых сыновей своего народа!

Салихат Малагусейнова