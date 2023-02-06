Завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию 4 объектов образования на 2 450 мест

Это школы в поселке Семендер и микрорайоне «Загородный» Махачкалы, городе Хасавюрт по улице Победы и селе Кванада Цумадинского района. Их планируют открыть 1 сентября текущего года.

На подходе еще 8 школ с общим количеством мест более чем на 5000.

Так, завершаются строительные работы на объектах в селах Хамавюрт и Солнечное Хасавюртовского района, Гигатли Цумадинского района, Авадан Докузпаринского района и городе Каспийск.

Планируется, что 2 крупнейших объекта образования на 1224 мест с двумя бассейнами в микрорайоне «Ипподром» и городе Каспийск получат документ о готовности до конца весны и откроют свои двери к началу учебного года.

А полноценная блок-пристройка на 604 места позволит «разгрузить» столичную школу №27, которая сегодня работает в три смены, принимая 1500 учеников.

Всего в этом году одновременно строится 50 школ!