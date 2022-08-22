Завершение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 запланированы до середины октября

Об этом сообщил в своем выступлении генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров на заседании оперативного штаба по развитию экономики Дагестана.

По его словам, на сегодняшний день в рамках мероприятий по обеспечению бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2022-2023 годов группой компаний «Газпром межрегионгаз Махачкала» выполнены следующие работы:

приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции 74 км.,

техническое обслуживание запорной арматуры 18 381 ед.,

покраска надземных газопроводов 44,2 км.,

капитальный ремонт линейной части надземного газопровода 540м.,

диагностика газопроводов 58,65 км.,

текущий ремонт ГРП/ШРП 18 ед.

«Для исполнения плана по текущему ремонту в полном объеме заключен договор Поставки на приобретение необходимого оборудования. Начало работ запланировано на сентябрь текущего года. Все работы проводятся в соответствии с утвержденными графиками работ, отставаний от планов нет», — заверил Мансуров