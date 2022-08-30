Завершен ремонт участка автомобильной дороги местного значения «Акуша – Ургубамахи»

В рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан в Акушинском районе завершен ремонт автомобильной дороги местного значения «Акуша – Ургубамахи» на участке км 0 – км 4.

В рамках ремонтных работ проведены работы по усилению основания дорожного полотна, восстановлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы и мост.

Также проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, обновлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка, установлены бетонные блоки типа ОПТ и сигнальные столбики.