Завершен ремонт участка автомобильной дороги «Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала»

В Кайтагском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала» на участке км 118 – км 123.
Работы произведены в рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.
Специалисты усилили основание дорожного полотна, восстановлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы и обеспечен водоотвод.
Также проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обновлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка, установлены бетонные блоки типа ОПТ и сигнальные столбики.