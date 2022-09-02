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Завершен ремонт участка автомобильной дороги «Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала»

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В Кайтагском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала» на участке км 118 – км 123.

Работы произведены в рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Специалисты усилили основание дорожного полотна, восстановлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы и обеспечен водоотвод.

Также проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обновлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка, установлены бетонные блоки типа ОПТ и сигнальные столбики.

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