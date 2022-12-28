Завершен ремонт автомобильной дороги Магарамкент – Ахты – Рутул на участке с 54 км. – по 75 км.

В рамках госпрограммы Минтранса Дагестана в Докузпаринском и Ахтынском районах завершен ремонт автомобильной дороги Магарамкент – Ахты – Рутул на участке км 54 – км 75.

Дорога республиканского значения обеспечивает транспортные и социально – культурные связи Магарамкентского, Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов между собой и опорной сетью дорог республики с выходом на автомобильную дорогу федерального значения Р-217 «Кавказ» и имеет ключевое значение для экономического развития данных районов.

Здесь выполнены работы по усилению основания дорожного полотна, так же специалисты укрепили обочины, обеспечили водоотвод. В составе дороги отремонтировано 7 мостов, 61 водопропускная труба, устроен новый верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Также выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.