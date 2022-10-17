Завершается прием заявок на фотоконкурс «Дагестан неизведанный»

Осталось несколько дней до завершения приема заявок на фотоконкурс «Дагестан неизведанный». Последний день приема заявок – 20 октября.

Конкурс проводится в трёх номинациях:

Дагестан неизведанный

Фотография, демонстрирующая неизвестные или малоизвестные природные достопримечательности Дагестана, памятники, народные праздники, животных и т.д.

Лучшая фотография

Фотография, показывающая красоту и уникальность Дагестана. Можно запечатлеть природные достопримечательности, архитектурные памятники, народные праздники, животный мир и иные кадры.

Лучшее видео

Видео, демонстрирующее красоту, самобытность и уникальность Дагестана.

Главный приз в каждой номинации – сертификат на сумму 250 тыс. руб.

Чтобы принять участие необходимо заполнить заявку на сайте конкурса и отправить свои работы.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте https://xn—-7sbabjdfffcbwmt5cbha7dua6r.xn--p1ai/