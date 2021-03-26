Заведующий врачебной амбулатории с. Рича рассказал о вакцинации от коронавируса

17 марта в с. Рича на базе мобильного пункта вакцинации была развернута прививочная кампания от коронавирусной инфекции. Среди добровольцев, решивших привиться в этот день, был и новый врач-терапевт и одновременно заведующий ричинской врачебной амбулатории, приступивший к своим обязанностям в начале этого месяца, — Рамазанов Асим Гашумович, который поделился с нами своим профессиональным мнением относительно вакцинации от Covid-19, а также в ходе интервью высказал свою объективную гражданскую позицию касаемо противоречий, имеющих место в народе по отношению к этой самой прививке.

Для начала расскажем немного об интервьюируемом. Молодой тридцатилетний врач, Рамазанов Асим Гашумович, является выходцем из с. Тпиг. По окончании медицинского колледжа проработал недолгое время рентгенолаборантом в Агульской ЦРБ, затем поступил в Медицинский институт Чеченского Государственного университета (ЧГУ), где обучался по направлению «Лечебное дело». Завершив обучение в 2020 году, Асим Гашумович работал в различных медицинских клиниках республики, пока не появилась выгодная для него вакансия внутри родного района, где востребованность в квалифицированных врачах высока, а польза от таких специалистов весьма ощутима.

— Асим Гашумович, расскажите, пожалуйста, нашему читателю о процессе вакцинации с профессиональной врачебной точки зрения.

— Сам по себе процесс вакцинации — не нововведение и это известно. Процедура представляется следующим образом: в организм вводятся ослабленные частицы самого вируса, которые пробуждают в нём активные вещества — клетки и клеточные структуры Т-хелперы и Т-лимфоциты, отвечающие за усиление иммунного ответа на чужеродный агент. В неравной борьбе слабый вирус погибает, а иммунная система человека уже становится готовой к борьбе с вирусом уже во всём его величии.

— Многие опасаются того, что в составе вакцины против коронавируса могут содержаться компоненты, которые в будущем могут способствовать развитию тяжёлых болезней. Есть ли повод опасаться на этот счет?

— Нет, абсолютно. Действующим веществом данного средства являются аттенуированные, т.е. слабые или убитые частицы инфекции, поэтому повода для таких опасений не вижу.

— Вы, как человек уже привитый, опишите, пожалуйста, какие чувства, ощущения испытывает вакцинируемый во время и после процедуры?

— Ничего особенного, та же незначительная боль, похожая на комариный укус, что испытываем мы при других обычных уколах. Некоторое время после прививки, конечно, побаливает голова, повышается температура — в общем, симптомы заболевшего, но это нормально, потому как в организме происходит борьба, о которой ранее было сказано. А некоторые вообще ничего не чувствуют.

— Есть очень много людей, переболевших COVID-19, есть ли смысл прививаться от этой болезни им, переболевшим?

— Очень хороший и актуальный вопрос. Вирусу характерна мутация — вот почему, к примеру, мы каждый год болеем гриппом, хотя и не раз прививались. В связи с этим видоизменением иммунитет, выработанный переболевшим человеком, утрачивает свою силу в течение полугода или года. Соответственно, им тоже лучше привиться. И это не разовая вакцина, как от кори, к примеру, которая является бактериальной и вырабатывает долгосрочный иммунитет, а вирусная. Поэтому, перенёс человек эту инфекцию или нет, не так уж и важно.

— Встречаются люди, утверждающие, что здоровому человеку лучше выработать иммунитет к коронавирусу естественным путём — переболев, нежели колоть вакцину. Как вы относитесь к подобным умозаключениям?

— Эти люди, видимо, забыли о событиях «коронавирусной весны», когда из переполненных больниц увозили трупы тех несчастных, кого поразила эта хворь и кого спасти не удалось. Разве жизнь — игра, в которой можно сделать паузу или в случае неудач вернуться к сохранëнному?! Даже самые энергичные могут быть абсолютно уверенными в том, что это будет легко? И в конце концов, это большой и неоправданный риск.

— Спасибо, Асим Гашумович, за столь доступное разъяснение. А подытожить нашу беседу хотелось бы рекомендацией от вас, как от специалиста в области врачевания и от рядового гражданина, по профилактике этой и прочих опасных инфекций.

— Дорогой читатель, в первую очередь, следует строго соблюдать элементарные правила гигиены, вести здоровый образ жизни, не подвергать организм воздействию различных веществ, подавляющих иммунитет. Затем взвесить объективно, с чистым разумом, все «за» и «против» и прийти к правильному решению относительно вакцины. Ведь многие, секущие миллионами население, болезни были одолены именно благодаря вакцине.

— Благодарим вас за уделенное время и желаем успешно нести благо обществу, где бы вы ни оказались.

Напомним, интервью нашей редакции дал заведующий врачебной амбулатории с. Рича, участковый врач-терапевт Рамазанов Асим Гашумович.