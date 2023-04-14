Заведующий КДЦ села Цанатль Алиасхаб Патахов посетил отцов воинов СВО в больнице

Отцов участников СВО на Украине Абулкасума Магомедова и Ахмеда Магомедалиева, которые в ЦРБ Гумбетовского района укрепляют здоровье, посетил заведующий КДЦ села Цанатль Алиасхаб Патахов.

Сам Патахов также является ветераном боевых действий и знает, как важна и нужна народная поддержка защитникам Отечества и членам их семей. Он привез отцам бойцов СВО продукты, спросил о самочувствии, нуждаются ли они в дополнительной помощи.

Напомним, что в семье Абулкасума Магомедова родились 10 детей, Ухума и Ибрагимдибир Магомедовы, стали участниками СВО на Украине. Внук Муслим Магомедов также является воином СВО, награждён медалью Суворова за подвиги, совершённые в ходе спецоперации.

Сын Ахмеда Магомедалиева Асхаб Магомедалиев – участник СВО на Украине, награждён медалями «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», «За ратную доблесть», «За службу на Северном Кавказе», за участие в миротворческой миссии в Южной Осетии в 2008 году получил медаль «За операцию по принуждению к миру» и Благодарность Президента России. Также Ахмед Магомедалиев является сыном ветерана Великой Отечественной войны Ухумаали Магомедалиева.