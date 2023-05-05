Заведующий КДЦ одного из сел Гумбетовского района поздравил с Днем Победы мать бойца СВО

Заведующий КДЦ села Ичичали Магомед Ханакаев поздравил мать воина СВО Ражаба Нурмагомедова Айшат Султанову с Днём Победы.

Заведующий КДЦ села Ичичали Гумбетовского района Магомед Ханакаев посетил на дому мать воина СВО Ражаба Нурмагомедова Айшат Султанову, поздравил ее с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и пожелал всего наилучшего.

Отметим, что командир отделения морской пехоты младший сержант Нурмагомедов Ражаб Муртазаалиевич доблестно несёт службу в зоне СВО. Пожелаем нашим защитникам Отечества только побед и успехов!