Заведомо невыполнимые договоренности

Переговоры с Украиной не имеют смысла

Переговоры представителей РФ и уполномоченных лиц Украины, которые прошли 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле, вызвали если и не волну резкой критики, то целый ряд довольно острых вопросов от представителей российского социума, не успевших вникнуть в хитросплетение дипломатических приемов.

Многие, очень многие, по вине очевидной скудности информации, выброшенной в эфир самими участниками переговорного процесса, сделали ошибочный вывод о том, что Россия пошла на попятную и ищет мира с режимом, который еще совсем недавно планировал напасть на Донбасс и Крым. Виной всему некая договоренность, подразумевающая сокращение военной активности на двух направлениях – на киевском и черниговском. Несмотря на то, что речь идет о далеко не самых «активных» направлениях, именно данный пункт предварительных договоренностей вызвал некое волнение у граждан, справедливо считающих, что начавшаяся 24 февраля операция по денацификации и демилитаризации Украины должна быть доведена до логического конца.

Сегодня, по факту максимально емкого освещения переговорного процесса, стало совершенно очевидно, что все страхи о том, что Кремль «сливает» спецоперацию, совершенно необоснованны. Россия не собирается останавливаться на полпути, и события, последовавшие за переговорным процессом, являются ярким тому подтверждением. Более того, если бы в руководстве нашей страны действительно появилось сильное лобби, представители которого бы старались увести ситуацию в политическую плоскость и навязать России абсолютно невыгодный и нелогичный мир с Украиной, сделать нечто подобное не позволила бы сама Украина, которая нашла бы как сорвать выполнение всех достигнутых договоренностей.

Все дело в том, что за последние восемь лет официальный Киев никогда не выполнял взятых на себя обязательств. Два похороненных «Минска» более чем красноречиво показывают отношение Украины к «итогам долгих и кропотливых переговоров». И сегодня, выступая стороной политического процесса, процесса, направленного в том числе и на мирное урегулирование ситуации, сложившейся в стране за последний месяц, представители официальной делегации Украины отдают себе отчет в том, — ни одно соглашение, достигнутое даже при участии международных посредников, не будет выполнено. Не будет выполнено в первую очередь по вине самой Украины, которая считает нарушение достигнутых ранее договоренностей некой нормой.

В общем, любые соглашения, подписанные представителем официального Киева, не стоят той бумаги, на которой они написаны. И Россия лучше чем кто-либо знает об этом. Это первая причина, по которой не стоит рассматривать дипломатические реверансы, продемонстрированные в Стамбуле, как начало конца специальной операции. Россия просто показала свою готовность перевести проблему в политическую плоскость, тем самым позволив Украине в очередной раз продемонстрировать свою недоговороспособность.

Но это далеко не самая главная причина, по которой стоит рассматривать данный «дипломатический раут» как некий ритуал. Ритуал красивый, обязательный, но никого и ни к чему не обязывающий. Есть еще одна причина, нивелирующая значимость данного мероприятия, которая куда серьезнее, чем принципиальная политическая нечистоплотность Украины. Все дело в том, что на переговоры с Россией приезжают представители, которые ничего не решают, никем не руководят и ни на что не способны повлиять. Нет, речь идет не об уровне переговорщиков, а о статусе действующей власти в целом.

Вы правда верите, что Зеленский и члены его команды действительно могут отдать какой-то приказ ублюдкам, засевшими в промзоне Мариуполя? Или у кого-то есть иллюзии о том, что законно избранный президент Украины все еще пользуется авторитетом у «защитников» Харькова и Николаева? Или, быть может, есть те, кто считает, что ему подчиняется так называемая территориальная оборона, сформированная из фанатиков, уголовников и откровенных маргиналов? Это все фатальные заблуждения, и по факту, даже если сейчас Россия, не дай Бог, конечно, объявит о полном прекращении огня, незатейливые патриоты наплюют на все соглашения, заключенные «ими не уполномоченными лицами» и продолжат свою «священную» миссию по очистке родной земли от «оккупантов». Просто Зеленский уже давно никем не руководит, а вся страна поделилась на мелкие анклавы, вотчины полевых командиров, которые принимают решения, исходя исключительно из собственного понимания ситуации.

Так получается, подобные переговоры не нужны никому и никому не выгодны? Ну, конечно, нет. Данные переговоры выгодны как минимум России, которая таким образом дает понять всему «цивилизованному миру», что речь действительно идет не об оккупации, а некой «санитарной процедуре», направленной в первую очередь на купирование угрозы в свой адрес. Ну и попрошу вас не удивляться, данные переговоры очень выгодны коллективному Западу, который уже давно и окончательно слил Украину и теперь экстренно ищет выход из сложившейся ситуации, пытаясь сохранить экономику и не допустить социального взрыва на своих территориях.

Уверен, уже в ближайшее время Запад (в лице США или Евросоюза) оценит попытки России «перевести конфликт в политическое русло» и осудит официальный Киев, который вроде как идет на компромисс по целому ряду вопросов, но цепляется за мелочи. Ну и, конечно, тот факт, что окончательно потерявший свой авторитет Зеленский не сможет гарантировать полного прекращения огня, однозначно будет подмечен западными союзниками Украины.

В общем, в любом случае, тем, кто сомневается в серьезности намерений России и пытается найти подвох в действиях наших официальных лиц, я советую не наблюдать за «кабинетными ритуалами» и сосредоточить свое внимание на событиях, которые происходят непосредственно на Украине. Просто посмотрите на карту боевых действий, и вам станет понятно, что Россия уверенно и методично идет к своей цели, шаг за шагом вытесняя врага с территории Луганской и Донецкой народных республик, при этом уничтожая военную инфраструктуру Украины и предприятия ВПК по всей территории страны, не забывая демилитаризировать самые боеспособные воинские подразделения путем их переработки в удобрения. И это самое главное. И за этим можно и нужно наблюдать. А политические игры в высоких кабинетах не стоят особого внимания хотя бы потому, что история Украины, история ее будущего, уже написана и корректировке не подлежит.

Алексей Зотьев