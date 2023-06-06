Заурхан Кувандыков: «Всегда готов и выполню свою обязанность во благо мирной жизни»

Прибывший в отпуск участник специальной военной операции из Сахалинской области города Южно-Сахалинск Заурхан Кувандыков рассказал о жизни на фронте немного, но убедительно, что наши военнослужащие выполняют свой долг с честью.

Заурхан, наш земляк, родился и большую часть детства провел в селении Нариман Ногайского района, по долгу службы побывал в зоне специальной военной операции в течение восьми месяцев. Он служит водителем на одном из военных частей города Южно-Сахалинск.

С его слов, служба – не из легких, попав в зону СВО у него не было ни минуты сомнений, что он находится там, где надо, и делает то, что нужно.

– Мы –военнослужащие. И, неся службу на рубеже, видим, насколько правильным было решение –начать эту специальную военную операцию на территории Украины, где мирное население ежедневно подвергалось насилию со стороны украинских нацистов, все это было направлено на защиту Отечества, – говорит Заурхан Имбет-Алиевич.

На войне, да, не только, когда человек находится вдали от семьи, родных людей, ему важно знать, что дома его ждут и любят. Об этом нам рассказал и Заурхан.

– Связь с малой родиной и ощущение этой связи крайне важно, потому что каждый военнослужащий с нетерпением ждет встречи с родными, когда можно будет приехать домой и обнять их – жен, детей, родителей, сестер и братьев, друзей и коллег.

Самое интересное то, что до его отъезда в зону СВО у Заурхана были двое сыновей, после родилась дочь. Свои оставшиеся месяцы он провел там с великой надеждой – встретиться с маленькой принцессой.

В зоне специальной военной операции Заурхан по долгу службы занимался перевозкой военнослужащих на передовую, где шли бои с украинскими нацистами. Было время, когда его машина попала под обстрел противника, но об этом он не захотел рассказать. Понимаю, может там были большие потери: друзья, знакомые, с которыми не раз приходилось сидеть и беседовать о работе… Все уже не вернешь назад.

До начала военной трудовой деятельности Заурхан проработал на разных должностях, не связанных с данной деятельностью. После службы в Калужской области в городе Козельск ему предлагали продолжить службу по контракту, но на тот момент он не захотел или не был готов к военной службе, но потом по воле судьбы все же попал сюда. Сегодня он очень доволен своей работой.

– Раз у меня такая профессия, я должен быть на страже Родины. Сегодня я дома, но в скором времени должен поехать в зону СВО. Всегда готов и выполню свою обязанность во благо мирной жизни, – говорит военнослужащий.

Мы желаем земляку крепкого здоровья и мирного неба на нашей планете.

Источник: Голос степи