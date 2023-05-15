Заура Аскендерова наградили Почетной грамотой администрации города Махачкалы

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров награжден Почетной грамотой администрации города Махачкалы за значительный вклад в реконструкцию парка имени Ленинского Комсомола.

В рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне была проведена реконструкция Аллеи славы с портретами дагестанцев — Героев Советского Союза.

Рядом с ней теперь появилась и Аллея Героев Российской Федерации, где представлены портреты дагестанцев, получивших звание Героев России. Открытие новой Аллеи состоялось 9 мая.

Отметим, что строительство этой Аллеи велось на личные средства Заура Аскендерова.

«Мы должны помнить подвиг каждого героя, выполнившего свой гражданский долг. Память о них нужно сохранить и для будущих поколений.

Строительство Аллеи Героев – это самое малое, что можно сделать для увековечивания памяти героев-дагестанцев, отдавших свои жизни ради защиты интересов нашей Родины, в том числе в зоне проведения специальной военной операции», — сказал спикер республиканского парламента.