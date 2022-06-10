Заур Тарханов представлен в должности начальника Управления Министерства юстиции РФ по РД

Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Алу Алханов и заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров в режиме ВКС провели совещание, в ходе которого был представлен новый начальник Управления Министерства юстиции РФ по РД Заур Тарханов.

Рамазан Джафаров отметил, что должность для республики очень важная, поэтому руководство региона всегда поддерживало контакт с Управлением и дальше готово оказывать содействие в решении вопросов, касающихся Правительства РД.

Тарханов Заур Сейфединович родился 04.03.1979 года в г. Махачкала Республики Дагестан.

В 2000 году окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета.

В 2001 году – следователь, старший следователь прокуратуры г. Энгельса Саратовской области.

В 2004 году – заместитель прокурора ЗАТО г. Шиханы Саратовской области.

В 2007 году – заместитель руководителя следственного отдела по Фрунзенскому району г. Саратова СУ СК при прокуратуре РФ по Саратовской области.

В 2008 году – помощник прокурора Южного административного округа г. Москвы.

В 2009 году – прокурор, старший прокурор управления по надзору за следствием в органах прокуратуры г. Москвы.

В 2011 году – старший прокурор управления по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета Российской Федерации прокуратуры г. Москвы. Приказом Генерального прокурора РФ от 02.08.2013 № 719-к назначен на должность заместителя прокурора Республики Дагестан.

С 2013 по 2018 годы заместитель прокурора Республики Дагестан.

С 2018 года советник генерального директора по развитию системы газоснабжения в Газпроммежрегионгазе.

С 2020 года начальник инспекции Счетной палаты Республики Дагестан.

Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации.

Награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

Награжден Почетной грамотой Народного Собрания Республики Дагестан.

Заслуженный юрист Республики Дагестан.

Почетный работник прокуратуры Российской Федерации