Заур Расулов высказался о ситуации с водоснабжением Каспийска

«Одна из проблем, о которой мне часто говорят избиратели, – ситуация с водоснабжением города. Как вы знаете, в Каспийске эта проблема существует уже много лет. Люди вынуждены откладывать все свои процедуры до начала «водных часов», а потом делать запасы до следующего включения. Это неудобно, особенно в семьях с маленькими детьми и пожилыми людьми. Как каспичанин, знаю об этой проблеме.

Сегодня в республике под руководством Сергея Алимовича Меликова обсуждали итоги работы в строительной сфере. Да, мы видим, что в этом направлении многое делается. Но особо выделю тему строительства магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск». Дагестан смог получить в этом году 10,5 млрд рублей на его проектирование и строительство.

Более 700 тысяч жителей благодаря этому будут обеспечены качественной и чистой водой. А если таким образом полностью решится проблема с нехваткой воды в агломерации, для Каспийска это событие однозначно станет историческим», — сказал депутат НС РД.