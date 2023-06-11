Заур Расулов: «Разделяю позицию руководства республики относительно поддержки детей и защитников Родины»

«Мы видим, какое внимание этому уделяет лично глава региона Сергей Алимович Меликов.

Знаково, что сегодня, в преддверии Дня России, руководитель республики лично вручал паспорта юным дагестанцам. И сегодня же он встретился с семьями наших павших бойцов и заверил их в поддержке.

Обе эти категории буквально опекаются на государственном уровне в Дагестане. Всецело поддерживаю такой подход. Ведь дети – это наше будущее, а наши участники СВО – это те, кто это будущее оберегает.

Максимальная помощь участникам СВО и их семьям — ключевая задача для всех уровней власти.

Депутатский корпус полностью включён в эту работу, и мы, безусловно, будем её продолжать», — написал депутат НС РД Заур Расулов на своей странице в телеграм