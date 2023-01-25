Заур Расулов поделился своим мнением от предстоящей прямой линии главы Дагестана

«Готовность выйти в прямой эфир и честно ответить на вопросы, которые волнуют тысячи людей, – это показатель открытости власти. Мне кажется, это отличный формат для прямого диалога с населением. Из года в год видим, какое большое внимание такому формату уделяет Президент России Владимир Путин. Похвально, что эту инициативу подхватывают и в регионах.

25 января состоится прямая линия с главой Дагестана Сергеем Алимовичем Меликовым. Как я знаю, дагестанцы довольно активно задают вопросы – их уже несколько тысяч. Предсказуемо, что большинство обращений касается самых важных для нас тем: свет, газ, вода, дороги, необходимость строительства новых социальных объектов и решение проблем семей участников СВО.

Надо отдать должное такой открытости главы республики. Если все вопросы и не попадут эфир, то, уверен, они будут взяты в работу.

Такие прямые линии помогают людям напрямую, без посредников и всяких юридических проволочек рассказать о своих проблемах главе республики, а значит – ускорить их решение.

Уверен, Сергей Меликов даст исчерпывающие ответы на все злободневные вопросы. С большим интересом жду начала трансляции!» — написал в телеграм депутат НС РД.

Источник: https://t.me/rasulov_zaur/466