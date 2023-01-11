Заур Эминов встретился с инициативной группой жителей села Ахатлы

Напомним, ранее представители села выступили с обращением в адрес Главы Дагестана с просьбой помочь в решении вопроса, связанного с продажей их земель.

По поручению Главы Дагестана была организована встреча жителей села с руководителем Минимущества и Центра управления регионом, в ходе которой состоялось обсуждение двух проблемных вопросов, поднятых ахатлинцами, — это восстановление села и незаконное распоряжение земельными участками.

Выслушав заявителей, руководитель ведомства дал ряд поручений специалистам ведомства в части проверки законности первичных землеотводных документов, послуживших основанием для регистрации права собственности физических лиц, а также подготовки, при наличии оснований, материалов для направления в правоохранительные органы.

Кроме того, Минимуществом Дагестана была подготовлена и представлена «дорожная карта» по восстановлению административно-территориальной единицы «село Ахатлы» в границах Буйнакского района.