Заур Эминов: «Речь нашего Президента, как и всегда, была яркой, энергичной и полной любви к России»

Вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов прокомментировал послание Президента России Владимира Путина.

«Речь нашего Президента, как и всегда, была яркой, энергичной и полной любви к России. Традиционно Владимир Владимирович уделяет в Послании внимание глобальным задачам, стратегии, внешнеполитическим задачам.

Последний год для нашей страны стал годом защиты границ и её граждан, защиты Родины. Большое внимание в Послании было уделено ведению специальной военной операции. Сегодня приоритетом в деятельности власти является поддержка военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, и их семей.

В своём послании Глава государства обозначил задачи, которые нам необходимо выполнить для победы нашей страны, укрепления обороны, обеспечения стабильного экономического развития. И, как отметил Владимир Владимирович, «победить Россию на поле боя невозможно».

Вызовы, стоящие сегодня перед нами — новые возможности. Важно, что продолжится поддержка материнства и детства, инвестиции в строительство и ремонт дорог, развитие транспортной инфраструктуры и другое.

Все задачи, сформулированные сегодня нашим Президентом, имеют приоритетное значение. Он призывает нас к единству, укрепляя уверенность в завтрашнем дне, настраивая на рабочий лад. Все посылы услышаны и приняты к исполнению!» — сказал министр.