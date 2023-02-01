Заур Эминов: Пространственное развитие и наполнения ЕГРН необходимыми сведениями — одна из основ социально-экономического развития региона и его инвестиционной привлекательности

Вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан отметил, что на сегодняшний день определены основные векторы реализации на территории республики госпрограммы, это: наполнение ЕГРН необходимыми сведениями, включая вопросы установления границ административно-территориальных единиц, объектов недвижимости, выявления правообладателей и, что очень важно, подготовка документов терпланирования и внесения сведений о них; создание единой электронной картографической основы Республики Дагестан; проведение комплексных кадастровых работ; обследование и анализ имеющихся информационных систем для дальнейшей интеграции с ФГИС «Единая цифровая платформа «НСПД».