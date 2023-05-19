Заур Эминов поручил муниципалитетам активизировать работу по внесению в ЕГРН границ населенных пунктов

Такое поручение главам городов и районов дал вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям республики Заур Эминов в ходе заседания Оперштаба по реализации «Национальной системы пространственных данных».

«Для успешной реализации госпрограммы всем муниципалитетам необходимо активно подключиться к работе по внесению в реестр недвижимости необходимых сведений. За || квартал совместными усилиями мы должны внести сведения о 16 границах населенных пунктов и 98 территориальных зон», — отметил руководитель Минимущества.

Доля, внесённых сведений в ЕГРН, на сегодняшний день очень низкая, что является не лучшим результатом для нашей республики, которая была отобрана пилотным регионом по созданию единой цифровой платформы.

Заур Эминов попросил глав отнестись ответственнее к этому вопросу, так как появление такой системы в регионе обернется лишь «плюсами» для дагестанцев.

Какими — спросите вы?

Поиск информации об объектах станет проще и доступнее; сведения о земле и недвижимости будут достоверными, качественными и полными; ускорится процесс получения госуслуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость.