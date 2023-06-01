Заур Эминов попросил муниципалитеты не ставить под риск реализацию госпрограммы

Речь идёт о реализации «Национальной системы пространственных данных», благодаря которой в Дагестане появится электронная площадка, содержащая данные о земле и недвижимости, что ускорит и упростит получение госуслуг для бизнеса и граждан.

В прошлом году наша республика была отобрана среди субъектов СКФО, как пилотный регион по реализации данной программы. Это является для нас значимым шагом к социально-экономическому развитию республики и повышению его инвестиционной привлекательности.

В ходе вчерашнего совещания с представителями городов и районов республики Заур Эминов призвал муниципалитеты в срок предоставить обновленные планы-графики и не ставить под риск реализацию необходимой для республики программы.

«В случае отсутствия динамики по выполнению поручений, нами будет направлено рекомендательное письмо о расторжении трудовых отношений с курирующем заместителем главы и начальником отдела администрации. За счет ненадлежащего исполнения своих обязанностей вы ставите под угрозу реализацию программы и поручения главы государства», — заявил вице-премьер — министр Заур Эминов.