Политика

Заур Эминов обсудил с заместителем руководителя Росимущества вопросы по управлению госимуществом

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Вопросы, связанные с управлением государственным имуществом на территории Республики Дагестан, обсудили на встрече врио министра по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов и замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Александр Шишкин. По итогам совещания были достигнуты договорённости о механизме вовлечённости в хозяйственный оборот земельных участков, которые находятся в федеральной собственности. Мероприятия проводятся в рамках реализации инвестиционных проектов в Республике Дагестан.

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