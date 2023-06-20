Заур Эминов: «Мы окажем максимальное содействие пострадавшим от ливня и града в Буйнакске»

Рабочие группы из представителей Минимущества, Росреестра, МФЦ и Дагтехкадастра выехали на место ЧС в Буйнакске, сообщил в прямом эфире ЦУР вице-премьер, министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов.

«Максимальное содействие в упрощенном порядке регистрации права собственности на строение земельного участка, которое мы можем оказать в результате взаимодействия как региональных органов исполнительной власти, так и федеральных органов мы, безусловно, окажем», — заявил руководитель Минимущества РД.