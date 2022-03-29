Заур Эминов: «Фокус нашей конференции направлен в первую очередь на глав муниципальных образований»

«Фокус нашей конференции направлен в первую очередь на глав муниципальных образований. Почему? Ну, во-первых, главы муниципалитетов на сегодняшний день олицетворяют свою власть и за счёт своих компетенций, навыков, умений, способностью или неспособностью решать вопросы населения, принятием справедливых или несправедливых решений — формируют отношение власти в целом.

Во-вторых, на сегодняшний день руководителям муниципалитетов предоставлено право распоряжения земельными участками, находящихся в муниципальной собственности, так и не разграниченными землями. Для нас очень важно, чтобы при реализации этих полномочий был соблюдён принцип законности», — отметил руководитель Минимущества Дагестана.