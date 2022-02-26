Заур Аскендеров высказался по нынешней ситуации в Украине

Председатель НС РД Заур Аскендеров обратился к дагестанцам с обращением по факту решения Президента России Владимира Путина начать военную спецоперацию на территории Украины с целью прекращения военных действий в ЛНР и ДНР с последующей демилитаризацией и денацификацией страны.

Заур Аскендеров выразил уверенность, что такое решение продиктовано необходимостью защитить страну от угроз НАТО.

«Им не нужна сильная Россия! — отметил он. — Дипломатические переговоры результатов не принесли, поэтому спецоперация стала вынужденной мерой. При этом руководством нашей страны делалось все возможное, чтобы избежать военных действий».

Председатель Народного Собрания РД подчеркнул, что поддерживает данное решение, Президента и выбранную позицию.