Заур Аскендеров: «Выезд Уполномоченного по правам человека в муниципалитеты позволит оперативнее решать вопросы граждан»

Депутаты Народного Собрания РД заслушали доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан Джамала Алиева за​ 2022 год. В частности, он отметил, что за истекший год в адрес Уполномоченного по правам человека поступило более 1200 обращения. В основном они касались нарушения социальных прав граждан. ​

По всем поступившим в адрес Уполномоченного обращениям проведена совместная работа с органами государственной власти республики и органами местного самоуправления. К привычным категориям обращений добавились вопросы соблюдения прав граждан при призыве на военную службу по мобилизации. Этим вопросам уделено особое внимание, подчеркнул Джамал Алиев.

Уполномоченный по правам человека обратил также внимание на низкую заработную плату педагогов и медработников, на проблему вакцинации детей. Отдельно он коснулся вопросов, касающихся нарушения гражданских прав осужденных.

Комментируя отчет Заур Аскендеров рекомендовал чаще встречаться с гражданами в муниципалитетах: «Я не услышал в докладе о такой практике работы как выезд в муниципалитеты для приема граждан. А ведь это могло бы стать очень результативной формой работы, которая позволит выслушивать и оперативно решать вопросы граждан на местах и жителям отдаленных населенных пунктов не придется ехать за решением проблем в столицу.

И, на мой взгляд, эффективность работы будет еще выше, если такие выезды проводить с участием депутатов Народного Собрания от соответствующих районов.

Я уверен, депутаты обязательно подключатся к совместной работе с Уполномоченным для решения злободневных, волнующих граждан вопросов. В связи с этим, я рекомендую в дальнейшем практиковать такую форму совместной деятельности Уполномоченного и депутатов Народного Собрания в муниципалитетах».

Источник: РИА Дагестан