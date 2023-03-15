Заур Аскендеров встретился со спикером парламента Азербайджана

15 марта делегация Народного Собрания РД прибыла с рабочим визитом в Азербайджан, в рамках которой состоялась встреча спикера дагестанского парламента с Председателем Милли Меджлиса Азребайджанской республики Сагибой Гафаровой.

В рамках встречи было отмечено, что каждый из визитов — свидетельство дружбы и особого отношения между нашими народами.

По словам Аскендерова, цель данного визита заключается в проработке вопросов законодательной базы в рамках сотрудничества между Дагестаном и Азербайджаном, а также обменом опыта в области образования, молодёжной политики, культуры и спорта.

Спикер дагестанского парламента выразил уверенность, что межпарламентское сотрудничество, обмен делегациями и опытом в законотворчестве откроет новые возможности в развитии связей.

Также депутаты обменялись наработанным опытом законотворческой деятельности и предложениями о взаимовыгодном сотрудничестве.