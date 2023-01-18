Заур Аскендеров встретился с руководителями СМИ Дагестана

С руководителями крупных еженедельников медийного и печатного формата, а также руководителем Агентства информации и печати РД Абдуразаком Джамалутдиновым встретился председатель НС РД Заур Аскендеров.

Далее он ознакомил журналистов с направлениями деятельности Народного Собрания Дагестана в 2022 г. Он также отметил, что в Примерную программу законопроектной работы и контрольной деятельности НС на 2023 год внесено порядка 80 законов и контрольных вопросов. Заур Аскендеров акцентировал внимание на совершенствование земель отгонного животноводства, усилении контроля над реализацией бюджета и госпрограмм.