Заур Аскендеров встретился с ответственным секретарем Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» Денисом Кравченко

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров встретился с депутатом Госдумы ФС России, первым заместителем председателя Комитета ГД по экономической политике, ответственным секретарем Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» Денисом Кравченко.

Он также является председателем Комиссии Бюро по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию. Ее цель — содействие ускоренному достижению технологического суверенитета страны.

Денис Кравченко проинформировал о направлениях работы Комиссии — это наука и инновации, особые экономические зоны, кластеры, механизмы государственной поддержки промышленности, стимулирование городов с повышенным научным и трудовым потенциалом, подготовка кадров для технологического суверенитета, интеграция промышленности регионов в «Большую Россию» и другие.

Спикер парламента предложил рассмотреть возможность включения города Каспийска в один из проектов как динамично развивающегося города.

Кроме того, подчеркнул Заур Аскендеров, Дагестан имеет большой потенциал развития промышленного производства строительных материалов, для этого в республике есть природные и трудовые ресурсы.

В свою очередь Денис Кравченко отметил, что предложения будут изучены.

После обмена мнениями было принято решение о дальнейшем взаимодействии.