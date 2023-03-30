Заур Аскендеров вручил депутату-добровольцу ключи от автомобиля

Сегодня, 30 марта, в перерыве 21 сессии, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров вручил ключи от автомобиля «Нива» депутату-добровольцу Абдулле Магомедову.

«Спасибо Вам за мужество, гражданскую позицию и Вашу трудную и опасную службу на передовой. Мы гордимся своими коллегами-добровольцами, которые защищают интересы нашей Родины в зоне специальной военной операции. Сегодня на сессии в первом чтении принят закон, в котором прописаны дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей. Будьте спокойны за Вашу семью, мы всегда рядом.

Автомобиль пригодится вам там, в зоне СВО. Мы ждём Вас обратно на этой машине с Победой», — сказал Заур Аскендеров.

Абдулла Магомедов поблагодарил Заура Аскендерова за внимание, подарок и пообещал, что не подведёт коллег.