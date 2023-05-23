Образование

Заур Аскендеров возглавил государственную экзаменационную комиссию Юридического института ДГУ по юриспруденции

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Сегодня, 23 мая, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров посетил Юридический институт Дагестанского государственного университета, где он является председателем государственной экзаменационной комиссии по направлению «Юриспруденция».

До начала приема экзамена Заур Аскендеров встретился с членами государственной экзаменационной комиссии.

Директор Юридического института Шихтимер Магомедов от имени ректора вуза Муртазали Рабаданова, представителей государственной экзаменационной комиссии и всего профессорско-преподавательского состава Института поприветствовал спикера парламента и поблагодарил его за то, что он согласился возглавить комиссию.

Заур Аскендеров в свою очередь отметил, что благодаря энтузиазму преподавателей, многие из которых являются именитыми учеными, Юридический институт подготовил тысячи специалистов для различных отраслей народного хозяйства не только Дагестана, но и других субъектов страны. Сегодня эти специалисты занимают ведущие должности в научных учреждениях и на производстве, стали эффективными руководителями, успешно работают в органах власти. Кроме того, многие выпускники являются депутатами и трудятся в Аппарате Народного Собрания.

«Успехи Даггосуниверситета связаны с эффективной деятельностью ректора, нашего депутата Рабаданова Муртазали Хулатаевича, который активно участвует в законопроектной работе парламента. Большой вклад в становление и развитие Юридического института внес его директор Магомедов Шихтимер Баширович. Им многое делается для развития системы образования и воспитательного процесса. Преподаватели Института принимают участие в наших мероприятиях, отдельные из них входят в экспертные советы наших комитетов, консультируют нас, готовят предложения по различным вопросам», — отметил Председатель парламента и выразил им благодарность за проводимую работу.

Заур Аскендеров подчеркнул, что государственной экзаменационной комиссии предстоит выстраивать работу в соответствии с требованиями государства по подготовке специалистов-юристов.

Затем выступили и другие представители государственной экзаменационной комиссии.

Было отмечено, что государственные экзамены, начавшиеся накануне, проходят на высоком уровне, а студенты показывают неплохие результаты.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы распределения молодых специалистов, особенно тех, кто поступил по целевому назначению или обучался за государственный счет.

В заключение спикер парламента подчеркнул, что экзамены – это конкурс отбора лучших. «Как мы знаем, сегодня время требует хороших специалистов, которые достаточно востребованы. И наша задача – ответственно и объективно подойти к работе, увидеть потенциал экзаменуемого студента, а в некоторых моментах и помочь ему раскрыться, потому что экзамены – это всегда волнительно», — отметил Заур Аскендеров.

Затем он принял участие в государственном экзамене в одной из аудиторий Юридического института.

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