Заур Аскендеров возглавил государственную экзаменационную комиссию Юридического института ДГУ по юриспруденции

Сегодня, 23 мая, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров посетил Юридический институт Дагестанского государственного университета, где он является председателем государственной экзаменационной комиссии по направлению «Юриспруденция».

До начала приема экзамена Заур Аскендеров встретился с членами государственной экзаменационной комиссии.

Директор Юридического института Шихтимер Магомедов от имени ректора вуза Муртазали Рабаданова, представителей государственной экзаменационной комиссии и всего профессорско-преподавательского состава Института поприветствовал спикера парламента и поблагодарил его за то, что он согласился возглавить комиссию.

Заур Аскендеров в свою очередь отметил, что благодаря энтузиазму преподавателей, многие из которых являются именитыми учеными, Юридический институт подготовил тысячи специалистов для различных отраслей народного хозяйства не только Дагестана, но и других субъектов страны. Сегодня эти специалисты занимают ведущие должности в научных учреждениях и на производстве, стали эффективными руководителями, успешно работают в органах власти. Кроме того, многие выпускники являются депутатами и трудятся в Аппарате Народного Собрания.

«Успехи Даггосуниверситета связаны с эффективной деятельностью ректора, нашего депутата Рабаданова Муртазали Хулатаевича, который активно участвует в законопроектной работе парламента. Большой вклад в становление и развитие Юридического института внес его директор Магомедов Шихтимер Баширович. Им многое делается для развития системы образования и воспитательного процесса. Преподаватели Института принимают участие в наших мероприятиях, отдельные из них входят в экспертные советы наших комитетов, консультируют нас, готовят предложения по различным вопросам», — отметил Председатель парламента и выразил им благодарность за проводимую работу.

Заур Аскендеров подчеркнул, что государственной экзаменационной комиссии предстоит выстраивать работу в соответствии с требованиями государства по подготовке специалистов-юристов.

Затем выступили и другие представители государственной экзаменационной комиссии.

Было отмечено, что государственные экзамены, начавшиеся накануне, проходят на высоком уровне, а студенты показывают неплохие результаты.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы распределения молодых специалистов, особенно тех, кто поступил по целевому назначению или обучался за государственный счет.

В заключение спикер парламента подчеркнул, что экзамены – это конкурс отбора лучших. «Как мы знаем, сегодня время требует хороших специалистов, которые достаточно востребованы. И наша задача – ответственно и объективно подойти к работе, увидеть потенциал экзаменуемого студента, а в некоторых моментах и помочь ему раскрыться, потому что экзамены – это всегда волнительно», — отметил Заур Аскендеров.

Затем он принял участие в государственном экзамене в одной из аудиторий Юридического института.