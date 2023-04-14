Заур Аскендеров: «В соответствии с Конституцией защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина»

Сегодня, 14 апреля, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров с рабочим визитом побывал в городе Кизилюрте.

В рамках визита спикер парламента и сопровождающие его заместитель Председателя Народного Собрания Камил Давдиев, председатель Комитета Артур Исрапилов, депутаты Алиасхаб Шабанов, Гаджи Биярсланов, Джамалдин Шамхалов встретились с военным комиссаром города Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов Шейхсаидом Магомедовым.

Во встрече также приняли участие глава городского округа «Город Кизилюрт» Магомед Магомедов, глава муниципального района «Кизилюртовский район» Рустам Татарханов и глава муниципального район «Кумторкалинский район» Айнутдин Зиявутдинов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы весеннего призыва. Военный комиссар проинформировал о ходе призыва, отметив, что он проходит в штатном режиме. В данное время идет медицинский осмотр молодых людей, подлежащих призыву, после чего будет заседать, призывая комиссия.

Как отметил глава города Кизилюрта Магомед Магомедов, а результате совместной работы комиссариата, горотдела полиции, депутатов Народного и городского собраний, общественных организаций — в городе нет уклонистов от военной службы.

В свою очередь, Заур Аскендеров рассказал о том, что парламентом разработана специальная памятка с разъяснениями для призывников и контрактников, которая распространяется среди населения. Главам города Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов он рекомендовал привлечь к работе общественные организации.

Обращаясь к призывникам, спикер парламента отметил: «В соответствии с Конституцией защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина. Исполните ваш долг и возвращайтесь настоящими мужчинами».

Затем состоялось совещание, на котором были обсуждены вопросы создания в комиссариате соответствующих условий. Строение 70х годов прошлого столетия нуждается в капитальном ремонте. Было принято решение произвести капитальный ремонт и обратиться в вышестоящее ведомство и произвести ремонт с участием меценатов.