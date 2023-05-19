Заур Аскендеров: «Уверен, что выставка послужит хорошим импульсом для развития животноводческих хозяйств»

«На днях я посетил XXIII Российскую выставку племенных овец и коз, состоявшуюся у нас в республике. Хочу сказать, что она впечатляет.

Более 90 хозяйств из разных регионов представили на ней свои селекционные работы. Порадовало, что нашу республику достойно представили более 20 хозяйств.

Благодаря таким мероприятиям животноводы получают возможность для обмена опытом, знакомятся с новыми селекционными работами. Хочется поблагодарить наше министерство сельского хозяйства и продовольствия за хорошую организацию выставки. Уверен, что она послужит хорошим импульсом для развития животноводческих хозяйств республики и других регионов.

Многое в республике делается для поддержки и развития овцеводства и козоводства. Принята специальная госпрограмма, животноводческие хозяйства субсидируются. Наша республика является лидером в стране по производству баранины. С каждым годом растет спрос на нее в арабских странах.

Для того, чтобы определить, что еще возможно сделать для дальнейшего развития отрасли, я предложил профильному Комитету парламента провести совместное совещание с министерством сельского хозяйства и продовольствия республики, с участием научного сообщества и самих производителей.

Мы обсудим законодательное обеспечение вопросов укрепления племенной базы овцеводства и козоводства, сохранения и совершенствования генофонда пород, создания откормочных комплексов и площадок. Для поддержки животноводов, занимающихся уникальной селекцией, можно было бы предусмотреть и финансовую поддержку в виде микрогрантов.

Кроме того, мало производить мясо, надо его и перерабатывать. Думаю, что внимания заслуживает также вопрос создания и модернизации комплексов по убою и переработке мяса и шкур. Это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет республики», — поделился своим мнением спикер республиканского парламента Заур Аскендеров.