Заур Аскендеров: «Сегодня мы приняли очень актуальный закон»

Заур Аскендеров прокомментировал принятие Закона о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«О необходимости максимально поддерживать участников спецоперации, которые защищают интересы нашей Родины, а также их семьи, говорил в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин. О важности этой работы в своем Послании Народному Собранию напомнил и Глава нашей республики Сергей Алимович Меликов.

Уверен, что предусмотренные Законом дополнительные меры станут реальной поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Думаю, что это повысит и престиж военной службы.

Мы обязаны держать руку на пульсе, чтобы наши защитники знали, что они и их близкие не одиноки в решении своих проблем. Это наш с вами долг!», — сказал спикер республиканского парламента.