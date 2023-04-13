Заур Аскендеров: «Расул Гамзатов оставил неизгладимый след в истории, его творчество продолжает восхищать поколение за поколением»

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров, находящийся с рабочим визитом в Хунзахском районе, сегодня, 13 апреля, принял участие в «круглом столе» на тему: Роль литературного наследия Расула Гамзатова в духовно-нравственном воспитании молодежи».

Мероприятие организовано Комитетом по культуре, делам молодежи, спорту и туризму.

В заседании «круглого стола» приняли участие глава муниципального образования» Хунзахский район» Нурмагомед Задиев, вице-спикер парламента Камил Давдиев, руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан Абдулпатах Амирханов, председатели Комитетов — Мурат Пайзулаев, Елена Павлюченко, депутаты Народного Собрания, представители министерств и ведомств, общественных организаций, научного сообщества, Молодежного парламента при НС РД.

В своем выступлении спикер парламента поприветствовал участников мероприятия, напомнил, что 2023 год — это историческая дата для всей страны, год празднования 100-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Этой дате уделяет особое внимание и Президент нашей страны, и Глава Дагестана.

Он отметил, что проводимый «круглый стол» — одно их первых мероприятий, проводимых в рамках празднования 100-летия великого поэта.

«Расул Гамзатов оставил неизгладимый след в истории, его творчество продолжает восхищать поколение за поколением.

Стихи Расула Гамзатова славятся своей красотой и глубиной. Они вдохновляют нас, способствуя душевному подъему, приобщают к высоким нравственным идеалам»,- сказал Заур Аскендеров.

Он выразил уверенность, что знания и опыт участников мероприятия позволят сформулировать интересные предложения, направленные на повышение эффективности проводимой работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Руководитель Управления федерального казначейства по РД Абдулпатах Амирханов также поприветствовал гостей и участников мероприятия, выразил благодарность парламенту за организацию «круглого стола».

О важности проводимого мероприятия сказали в своих выступлениях вице-спикер парламента Камил Давдиев и председатель Комитета Мурат Пайзулаев. Они напомнили, что имя Расула Гамзатова известно далеко за пределами нашей страны, своим творчеством великий поэт прославил родной край.

Было отмечено, что место для проведения мероприятия выбрано не случайно: Хунзахский район — родина Расула Гамзатова, а выбранная тема круглого стола — актуальна и важна, так как в сегодняшних сложных условиях, когда многие традиции и ценности подвергаются испытанию, необходимо обеспечить достойное воспитание подрастающего поколения.

Участников мероприятия на земле великого поэта поприветствовал глава района Нурмагомед Задиев, подчеркнул роль Расула Гамзатова в духовно-нравственном развитии современного общества. «Наша задача — передать его наследие будущим поколениям»,- сказал он.

В ходе мероприятия с докладами выступили Почетный депутат Народного Собрания Гамидулах Магомедов, член Союза писателей РФ Магомед Магомедов, старший научный сотрудник сектора русского языка и литературы ГБУ «Дагестанский НИИ педагогики им.А.А.Тахо-Годи» Миасат Муслимова и другие.

В своих выступлениях они говорили о роли литературного наследия Расула Гамзатова в духовно-нравственном воспитании молодежи, в сохранении языков и культур народов Дагестана.