Заур Аскендеров провел заседание рабочей группы по вопросу совершенствования законодательства регулирующего отношения в сфере земельных отношений

16 сентября под руководством Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Заура Аскендерова прошло заседание рабочей группы по вопросу совершенствования законодательства, регулирующего отношения в сфере земельных отношений, созданной по поручению Главы республики Сергея Меликова.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Собрания РД Камил Давдиев, заместитель Председателя Правительства РД — министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, депутаты — члены рабочей группы, представители научного сообщества.

В ходе совещания собравшиеся обменялись мнениями, высказали свои предложения по совершенствованию законодательства в сфере земельных отношений.

По итогам обсуждения Заур Аскендеров дал поручения изучить поступившие предложения и продолжить деятельность рабочей группы по решению обозначенных в ходе совещания вопросов.