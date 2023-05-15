Заур Аскендеров провел совещание с депутатами, работающими на профессиональной постоянной основе, и работниками Аппарата парламента

Сегодня, 15 мая, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров провел совещание с депутатами, работающими на профессиональной постоянной основе, и работниками Аппарата.

В начале совещания спикер парламента проинформировал депутатов о своем участии 26-28 апреля в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

Затем он поблагодарил депутатов за поддержку и оказанное внимание ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции, помощь и содействие в решении их вопросов накануне празднования Дня Победы.

Подводя итоги 22-й (апрельской) сессии Народного Собрания, Заур Аскендеров отметил, что в ходе рассмотрения вопроса «О развитии промышленности строительных материалов в Республике Дагестан» в рамках «правительственного часа» было поднято много острых вопросов, для решения которых были приняты рекомендации в адрес Правительства, органов местного самоуправления и поручил профильному комитету отслеживать ход их исполнения.

Руководитель Аппарата Народного Собрания РД Сергей Мирошкин проинформировал о выполнении Примерной программы законопроектной работы и контрольной деятельности Народного Собрания на 2023 год и выполнении данных ранее поручений.

Касаясь выполнения задач, вытекающих из Послания Главы республики Народному Собранию, Заур Аскендеров поручил ускорить подготовку плана мероприятий Народного Собрания по реализации основных положений Послания.

Он также рекомендовал депутатам продолжить разъяснительную работу, проводимую в рамках призывной кампании по привлечению граждан, пребывающих в запасе, к заключению контрактов о прохождении военной службы, а Комитету по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту ее координировать.

Далее председатель Комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Фирудин Раджабов проинформировал работе проведенной по формированию состава Общественной палаты Республики Дагестан от Народного Собрания.

В связи с тем, что во втором квартале предусмотрено рассмотрение вопроса «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 3 месяца 2023 года» Комитету по бюджету, финансам и налогам поручено подготовить необходимые материалы для рассмотрения данного вопроса на сессии.

Вице-спикер парламента Камил Давдиев затем рассказал о подготовке к научно-практической конференции, посвященной 100-летию Расула Гамзатова, которая пройдет в Народном Собрании РД в июне текущего года.

В завершение совещания Заур Аскендеров отметил, что необходимо начать работу по контролю за организацией детского оздоровительного отдыха: подготовку лагерей, питания и досуга, предложил уделить особое внимание отдыху детей-сирот и детей участников СВО.