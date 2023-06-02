Заур Аскендеров приобрел оборудование для детского Республиканского реабилитационного центра «Надежда»

Вчера, в День защиты детей, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров передал Республиканскому реабилитационному центру «Надежда» необходимое оборудование.

Реабилитационный центр «Надежда» был основан в 2014 году. Ежегодно здесь получают реабилитационную помощь более двух тысяч детей с патологиями центральной и периферической нервной систем, опорно-двигательного аппарата.

Во время посещения центра в апреле текущего года Заур Аскендеров ознакомился с условиями содержания пациентов, осмотрел кабинеты отделений, столовую, актовый зал, пообщался с родителями, а также поинтересовался у персонала имеющимися проблемами. В отделении социально-медицинской реабилитации необходимо было укомплектовать зал ЛФК специальным оборудованием, необходим был и второй аппарат БАК (биоакустической коррекции). На этом аппарате проводится бесплатная и очень востребованная процедура микрополяризации головного мозга, а имеющийся аппарат не справляется с потоком больных.

Директор центра Диана Хайдакова отметила, что часть необходимого оборудования доставлена уже сегодня, а часть еще в пути.

«Наш центр 12 апреля посетил Председатель Народного Собрания Заур Асевович Аскендеров и ознакомился с нашими проблемами.

Не прошло и полтора месяца, как нам уже привезли костюмы-тренажеры «REFORMA», второй аппарат БАК, оборудование для зала ЛФК и другое, очень необходимое для реабилитации детей оборудование. Нет слов, чтобы выразить слова благодарности. Спасибо огромное Зауру Асевовичу! Дай бог ему здоровья, чтобы у него всегда была возможность помогать детям», — отметила директор центра.