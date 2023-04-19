Заур Аскендеров принял участие в заседании Совета при Главе Дагестана по науке и образованию

18 апреля в столичном Доме дружбы состоялось заседание Совета при Главе Республики Дагестан по науке и образованию под руководством Сергея Меликова.

В мероприятии принял также участие Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров.

До начала заседания Глава Дагестана и сопровождающие его лица посетили развернутые в фойе здания Дома дружбы мастер-классы и выставки, подготовленные учащимися учреждений дополнительного образования и среднего профессионального образования Республики Дагестан.

После награждения призеров Всероссийской олимпиады школьников участники заседания перешли к обсуждению повестки дня.

В своем приветственном слове Сергей Меликов, обращаясь к членам Совета подчеркнул: «Мы должны говорить сегодня не только о строительстве школ, но и о создании материальной базы для современного обучения детей».

На заседании был рассмотрен вопрос о состоянии и развитии эффективной системы дополнительного образования детей в республике. С основным докладом по нему выступил министр образования и науки РД Яхья Бучаев.

Было отмечено, что в Дагестане программами дополнительного образования охвачено около 64% детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучением которых занимаются 294 организации. Всего в Дагестане реализуется 1428 программ дополнительного образования.

С подробной информацией о деятельности учреждений допобразования выступили министр культуры Зарема Бутаева, министр по физической культуре и спорту РД Сажид Сажидов, руководители учреждений дополнительного образования РД.

В рамках заседания также была заслушана информация председателя совета регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Людмилы Саидовой о деятельности общественной организации на территории республики.

В образовательных организациях открыто около 300 первичных отделений, формируется кадровый резерв.

Совет по науке и образованию также заслушал информацию Уполномоченного по правам ребенка в Республике Дагестан Марины Ежовой об обучении детей с особыми образовательными потребностями.

Было отмечено, что в настоящее время в Дагестане функционируют 10 специальных (коррекционных) образовательных учреждений и Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов. Вместе с тем имеется потребность в специализированных учреждениях для детей с расстройствами аутистического спектра, глубоким нарушением речи и слуха.

Кроме того, состоялось обсуждение вопроса, касающегося развития кадрового потенциала республики. С информацией по нему выступили руководители учреждений среднего профессионального образования.

Завершилось мероприятие вручением государственных наград отличившимся работникам образования.