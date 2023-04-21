Вчера, 20 апреля, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров принял участие в заседании Республиканского организационного комитета «Победа».

Со вступительным словом к собравшимся обратился Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

В ходе заседания вице-премьер Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов проинформировал о ходе подготовки празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Было отмечено, что в план подготовки к годовщине Победы включено около 50 мероприятий, которые пройдут в муниципальных районах и городских округах Республики Дагестан.

Об организации военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, доложил командующий Каспийской флотилией Александр Пешков.

Министр труда и социального развития РД Мурад Казиев рассказал о мерах социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, военных конфликтов, проживающих на территории Республики Дагестан.

После обсуждения вопросов Глава Дагестана дал протокольные поручения.