Заур Аскендеров принял участие в заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики

Сегодня, 15 мая, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров в режиме ВКС принял участие в заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов под председательством Главы региона Сергея Меликова.

Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Руслан Алиев проинформировал участников совещания о ходе освоения бюджетных средств муниципальными районами и городскими округами Республики Дагестан.

О ходе проведения осуществляемых за счет бюджетных средств мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов рассказал Артур Сулейманов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Он также доложил о принимаемых мерах по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Участники заседания заслушали доклад министра труда и социального развития РД Мурада Казиева о принимаемых мерах по снижению неформальной занятости в Республике Дагестан.

На заседании был обсужден ход исполнения постановлений Правительства Республики Дагестан о передаче в введение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений.

С докладами на эту тему выступили министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов и министр сельского хозяйства и продовольствия Мухтарбий Аджеков.

Касаясь последнего вопроса, Заур Аскендеров отметил, что на вопросы профессионального образования обратил внимание в своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом также говорилось в Послании Главы Республики Дагестан Сергея Меликова Народному Собранию.

«Сегодня в стране не хватает квалифицированных специалистов среднего звена. Это очень актуально для развития промышленности и сельского хозяйства, когда наша страна находится под санкциями. Уверен, что принятое решение передать государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения в ведение профильных министерств будет способствовать качественной подготовке профессиональных кадров», — подчеркнул спикер парламента.

После обмена мнениями по всем обсужденным вопросам были даны протокольные поручения.