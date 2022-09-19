Председатель Народного Собрания республики Дагестан Заур Аскендеров принял участие в заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД, прошедшем под председательством Главы республики Сергея Меликова.

В ходе заседания его участники обсудили вопросы «О принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики Республики Дагестан в условиях воздействия внешних факторов; «О ходе подготовки объектов электроэнергетики и газоснабжения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов»; «О ходе реформирования системы ЖКХ РД» и «О причинах ежегодного роста количества детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Дагестан».

Комментируя поднятые на заседании вопросы, Заур Аскендеров отметил:

«Своевременная подготовка объектов электроэнергетики и газоснабжения республики к осенне-зимнему периоду – залог того, что меньше жалоб будет поступать от жителей на отключение света и тепла, что недостатки будут решены заблаговременно, до наступления зимы.

Имеющиеся проблемы в жилищно- коммунальном хозяйстве, которые были выявлены и в ходе прошедших в парламенте «муниципальных часов» по Махачкале и Избербашу говорят о том, что давно назрел вопрос реформирования этой сферы, внедрения новых, современных технологий.

Что касается роста числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, считаю, что это больная тема для нашей республики, с нашими национальными традициями и устоями. В Чеченской республике, например, нет детских домов и приютов. Там родственники берут опеку над сиротами. Как решить эту проблему в нашей республике надо хорошо подумать с привлечением не только органов государственной власти, но и широкой общественности».