Председатель НС РД Заур Аскендеров принял участие в заседании Комитета по образованию и науке по обсуждению раздела «Образование» проекта закона «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Выступая на заседании Заур Аскендеров отметил, что обсуждается главный финансовый документ республики, по которому придется жить в следующем году и последующие два года.

«Формированию комфортной образовательной среды большое внимание уделяется Президентом страны Владимиром Путиным и Главой республики Сергеем Меликовым. Могу без преувеличения сказать, что состояние дел в этом вопросе затрагивает всех жителей республики. Комитетом по образованию и науке совместно с Министерством по образованию и науке проведена предварительная работа по рассмотрению проектировок бюджета. Однако остаются еще определенные позиции, по которым их мнения по объему необходимых финансовых средств расходятся с позицией Министерства финансов», — подчеркнул Заур Аскендеров.