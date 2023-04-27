Заур Аскендеров принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции

Вчера, 26 апреля, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров в рамках мероприятий Совета законодателей принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, состоявшемся в Таврическом дворце города Санкт-Петербурга.

С докладом на тему «Региональная политика обеспечения мобилизационной готовности и организации надлежащего учета призывного контингента» выступил заместитель председателя Комиссии, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В обсуждении доклада принял участие Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров. Он рассказал о работе, проводимой депутатами дагестанского парламента в этом направлении.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик в своем докладе остановился на совершенствовании федерального законодательства в области воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации.

Доклад председателя Комиссии, Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константина Толкачева был посвящен цифровизации деятельности законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и повышению защищенности их информационной инфраструктуры.

В частности, был приведен в пример опыт Республики Башкортостан по переводу на единую платформу всех сайтов муниципальных образований, что позволило решать вопросы информационной безопасности на республиканском уровне.

Заур Аскендеров считает, что этот опыт можно внедрить и в Дагестане.

После обмена мнениями по обсужденным вопросам Комиссия приняла соответствующие резолюции.