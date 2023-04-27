Заур Аскендеров принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества

Сегодня, 27 апреля, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров в рамках мероприятий Совета законодателей принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по проблемам международного сотрудничества.

В начале заседания со вступительным словом к собравшимся обратились заместитель председателя Комиссии, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин и заместитель председателя Комиссии, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий.

С докладами на тему «О законодательном обеспечении международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» выступили заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (по ВКС) Дмитрий Вольвач и представитель МИД России в Санкт — Петербурге Владимир Запевалов.

«Комиссия обсуждала очень актуальный в условиях международных санкций вопрос. Деятельность субъектов нашей страны в этом направлении становится важной составной частью международного сотрудничества, вносит свой вклад в привлечение инвестиций в экономику, содействует расширению экспортного потенциала российских компаний. Поэтому считаю, что на законодательном уровне есть над чем поработать», — сказал Заур Аскендеров, комментируя обсужденный на заседании вопрос.

После обсуждения вопроса Комиссия приняла соответствующие решения.