Заур Аскендеров принял участие в торжественном военном Параде Победы в городе Каспийске

Сегодня, 9 мая, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров принял участие в торжественном военном параде, прошедшем в городе Каспийске.

В параде также приняли участие вице-спикеры парламента и депутаты Народного Собрания.

Парад открыла знамённая группа офицеров Краснознамённой Каспийской флотилии. Они вынесли Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Командовал парадом войск гарнизона начальник штаба Краснознаменной Каспийской флотилии контр-адмирал Олег Криворог. Принимал парад командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков.

На мероприятии в прямом эфире прозвучало поздравление Президента России Владимира Путина, после чего минутой молчания участники мероприятия почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Затем по площади торжественным маршем прошли парадные расчеты Краснознамённой Каспийской флотилии, Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, Дагестанской таможни Северо-Кавказского таможенного управления, Кадетского морского корпуса имени Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», была продемонстрирована военная техника.

С поздравлением к жителям региона, солдатам и морякам, офицерам и ветеранам обратился Глава Дагестана Сергей Меликов.

«Россия – миролюбивая и открытая страна. Несмотря на современные вызовы, праздничный парад на Красной площади, в центре страны, посвященный Дню Победы, сегодняшний наш парад в республике, как и во всех уголках великого государства, – это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории», — подчеркнул Глава республики.

Завершился парад песней «День Победы» в исполнении вокальной группы Каспийской флотилии под аккомпанемент сводного духового оркестра.